Myenergy Viola bella ma inesperta: corsa ai play-off sempre più complicata

Quarto turno del Play-In Gold di serie B Interregionale, siamo al giro di boa e la Myenergy Viola esce sconfitta dalle mura del PalaSilvestri di Salerno, perdendo forse definitivamente il treno per i tanto agognati play-off.

Vincono i padroni di casa della Ldr Power Basket una gara intensa e combattuta in ogni frazione. Due squadre che si sono scontrate a viso aperto con continui break e controbreak, difese a uomo asfissianti e decisive in molte fasi della gara.

La differenza l’ha fatta, ancora una volta, il bagaglio di esperienza portato sul parquet dai salernitani che con questa vittoria lasciano i neroarancio soli in fondo alla classifica.

La partita

Partono meglio i padroni di casa con un break importante di 9-0. Cigarini corre ai ripari, inserisce Seck (con una mano ancora fasciata) in difesa su Basile e impone il primo controbreak della gara.

E sarà una partita fatta di costanti rovesciamenti di fronte. È la Viola che nel terzo quarto ha la possibilità di ammazzare la partita. Aguzzoli e capitan Binelli sono nella loro migliore versione dell’anno e portano i neroarancio sul +11. Coach Farabello chiama time-out e ributta nella mischia l’ex Duranti, che con l’immenso capitano Chaves (mvp della serata con 35 punti, 5 assist e 27 di valutazione) rosicchiano punto su punto ai neroarancio.

La Viola non riesce a mantenere il vantaggio in doppia cifra, come era già capitato altre volte quest’anno, e nei momenti decisivi perde possessi e palloni sanguinosi. Un po’ il film di una stagione comunque sorprendente, ma che ha evidenziato diverse volte un gap a livello di esperienza che un gruppo ottimo, coeso e ricco di talento non ha saputo colmare.

Si va ai supplementari e ancora la maggior concretezza dei padroni di casa nei possessi clou decreta il vincitore.

Sconfitta amarissima per la Viola, nonostante una buona prestazione corale con ben cinque giocatori in doppia cifra. Oltre ad un Aguzzoli formato regular season (migliore dei suoi con 20 punti, 10 assist e 22 di valutazione), molto incisivo anche Binelli (13pt) dalla media e lunga distanza. Bene il reparto lunghi con Mavric (15pt) e Cessel (10pt) che sotto canestro fanno valere centimetri e classe contro Misolic e Zanini. E poi il solito ucraino, Ilya Tyrtyshnyk, 22 punti per lui stasera, ma una gara macchiata da troppe palle perse nei momenti più importanti.

Per la Power Basket oltre al sontuoso Chaves decisivi anche l’ex Duranti (16pt) e l’ottimo Nicola Mei (13pt).

Ora testa al prossimo impegno ravvicinato di mercoledì in casa contro Molfetta, prima della pausa di Pasqua. Inizia il ‘ritorno’ del Play-In Gold, il percorso verso i play-off per il giovane gruppo neroarancio sembra ormai irrimediabilmente compromesso, ma mancano quattro giornate per soffrire e combattere, e il verdetto definitivo lo darà il parquet.