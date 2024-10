Myenergy Viola in trasferta a Salerno per continuare a sognare i playoff

Siamo alla quarta gara del Play-In Gold, ancora diverse partite e occasioni per rilanciare la corsa ai tanto agognati playoff, ma la trasferta di questa domenica alle 18.00 PalaSilvestri di Salerno contro la Ldr Power Basket è per la Myenergy Viola di vitale importanza.

Il percorso dei neroarancio nella fase a orologio è stato finora altalenante, e le dure parole del tecnico Cigarini dopo l’amara sconfitta di domenica scorsa contro Monopoli, pesano ancora come macigni.

È necessario adesso che il gruppo ritrovi il suo gioco e la sua anima, e che, soprattutto, faccia il tanto atteso salto di qualità mentale, limitando al minimo i cali di tensione durante la gara.

Sarà una settimana intensa e decisiva visto il doppio impegno prima della sosta di Pasqua (si gioca anche mercoledì al Palacalafiore il ‘ritorno’ contro Molfetta), e l’avversario di oggi è tra i più ambiziosi, completi e complicati del girone G. Complice la situazione nell’infermeria della Viola (si spera nel recupero di almeno un play a dare supporto a Maksimovic), sarà una volta di più fondamentale il lavoro di squadra ed il contributo di ogni giocatore neroarancio arruolabile.

L’avversario

La Ldr Power Basket Salerno è arrivata quarta nel girone G dopo una stagione altalenante e ricca di colpi di scena.

Il presidente gialloblù Luca Renis, e il Dg Carmine Parrella, dopo un inizio di stagione con i migliori propositi hanno affrontato a dicembre una rivoluzione: out coach Mario Menduto e dimissioni del Ds, panchina affidata temporaneamente a coach Titto Carone. Dopo le sconfitte di Brindisi e quella al fotofinish rimediata in casa contro Bari, il Dg Parrella a gennaio sceglie Daniel Farabello per la guida tecnica, e in vista della seconda fase continua a lavorare anche sul roster.

Via Matteo Tersillo e Loiq Marie Dabangdata, dentro Nicola “Nick” Mei, classe ’85 con un passato in A1 a Varese e diverse stagioni in A2: un rinforzo in termini punti, qualità ed esperienza. Caratteristiche ritrovate anche nell’italo-brasiliano ed ex neroarancio Bruno Duranti, ultimo importante tassello del mercato di riparazione dei gialloblù.

Completano le rotazioni e la lunga panchina di coach Farabello il play Basile, faro del gioco salernitano, il capitano argentino Lucas Jesus Chaves, il centro montenegrino Bozo Misolic, l’ala grande Uchenna Ani. Contributo in termini di punti e sostanza arriva anche dai vari Favaretto, Zampa, Zanini e Manisi, che rendono ancora più imprevedibile e ricco di soluzioni e variabili il gioco di coach Farabello.

Percorso Play-In Gold fin qui convincente per i salernitani che domenica scorsa hanno abbattuto Sala Consilina con un netto +30.

Arbitri della serata i signori Luca Leggiero di San Tammaro (CE) e Mattia Mandato di San Nicola la Strada (CE).