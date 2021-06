L'eclettico N.A.I.P. di X-Factor ospite a Live Break

Il cantautore polistrumentista più folle dell'edizione di X-Factor 2020, arrivato quarto dopo un percorso fatto di tanti inediti e qualche cover da brivido, sotto la guida del giudice Mika, sarà ospite questo pomeriggio a Live Break.

Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P. (Nessun Artista in Particolare) ha 29 anni, è nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Scrive e compone in modo ricercato, meticoloso e ironico. E il suo brano Attenti al Loop ha fatto impazzire i giudici di X-Factor e non solo.

Ieri è uscito il suo ultimo videoclip musicale del brano 'David Chi' interamente girato nella provincia di Reggio Calabria tra Brancaleone e Palizzi. La nuova canzone potrebbe anche diventare un tormentone. Ottima la pubblicità fatta al singolo, a pochi giorni dall'uscita del brano con brevi promo di Dario Brunori, Elio e le Storie Tese, Emma Marrone e Maccio Capatonda.

N.A.I.P. A LIVE BREAK

Il lametino N.A.I.P., rivelazione dell'ultima edizione di X-Factor, sarà ospite di CityNow oggi alle ore 14:00 per rispondere alle nostre e alle vostre domande e commentare insieme il nuovo singolo 'David Chi?'

Mika di lui dice: “non è un eccentrico, è un artista. E questa cosa va difesa e spiegata bene”.