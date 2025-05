Il Napoli è Campione d’Italia. Nella sfida per lo scudetto, in campo due ex Reggina

Napoli addobbata a festa già di diversi giorni. Stasera 50.000 spettatori presenti al Maradona e più di altrettanti distribuiti nelle grandi piazze della città partenopea. La squadra di un sontuoso Conte, ennesimo successo per lui, ha superato il Cagliari con il punteggio di 2-0 e conquista il quarto scudetto della sua storia, il secondo nel giro di tre anni, dopo l’ultimo vinto con Spalletti in panchina.

Una sfida punto a punto tra il Napoli e l’Inter (vittoria sul Como per 0-2) che si è conclusa con gli azzurri a quota 82 e i neroazzurri a 81. Nella partita più attesa, di fronte due ex Reggina. Da una parte Di Lorenzo che oltre ad uno scudetto già vinto ha anche alzato la coppa al Campionato Europeo e dall’altra Nicolas Viola, entrambi cresciuti nel settore giovanile della Reggina. A distanza, con la maglia dell’Inter, un altro ex amaranto, l’esperto difensore Acerbi che va ricordato, grazie ad una sua rete, ha portato la compagine di Inzaghi in finale di Champions.