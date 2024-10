Natale 2016, le iniziative targate Confcommercio, Centro Commerciale Naturale e A.S.C. RC

Tutto pronto per il Natale 2016 targato Confcommercio, Centro Commerciale Naturale “Magna Graecia” e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) Reggio Calabria.

Si partirà domani mattina da piazza Carmine che, in occasione degli 80 anni di Papa Francesco, dalle ore 10:00, si trasformerà in una grande pista di tango a cura delle scuole “Reggio Tango” e “Tango Malia” in concomitanza con l’evento romano che annualmente si svolge a piazza San Pietro. Sulle note della celebre e struggente musica argentina che accompagnerà il tango, appassionati di questo ballo, si esibiranno in una milonga per augurare buon compleanno a Papa Francesco. Un ballo, quindi, che si trasformerà in un simbolico abbraccio nei confronti del Pontefice che spesso ha detto di amare questa danza, tipica della sua terra.

Il Natale 2016 si sposterà, poi, a piazza Camagna. Qui si svolgeranno la maggior parte delle iniziative a cominciare dall’Ufficio postale di Babbo Natale affidato all’Associazione culturale “La Vie est Belle” attivo da fine settimana. Un luogo in cui l’aria natalizia sarà avvolgente, le pareti piene di collage di buste e lettere, ovunque pacchetti e fiocchi faranno da decoro. Anche la presenza degli elfi renderà tutto più magico.

E sempre da piazza Camagna, nel weekend, inizieranno una serie di manifestazioni in collaborazione con varie associazione sportive cittadine. Dalle ore 17:00 di domenica 18 dicembre le società di danza (Pretty Woman, Arte in Movimento, Ballet School e Salsabor) si esibiranno per raccogliere fondi a favore del C.A.V. reggino (Centro aiuto alla vita).

Con lo stesso scopo si svolgerà, sempre nella giornata di domenica, il torneo “Piccole Pesti – I colori del Natale” ai campetti Mirabella dalle ore 9:30 alle ore 16:00 targato A.S.C.