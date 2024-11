Natale 2024 a Reggio: le Circoscrizioni tornano protagoniste

La strutturazione del programma degli eventi del Natale 2024 è stato oggetto di vari Bandi pubblicati dall’Amministrazione Comunale a fine ottobre, tra cui uno specifico per i territori delle ex circoscrizioni.

I due bandi rimanenti riguardavano le luminarie artistiche e l’individuazione di un general contractor per la gestione dei villaggi tematici. La scadenza per la ricezione delle proposte era stata fissata al 13 di novembre; ora, pertanto, è possibile già comunicare un report dei dati.

L’assessore Carmelo Romeo, con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie e Pon Metro, ha espresso viva soddisfazione per la riuscita dei bandi che hanno registrato un’importante partecipazione. Questo garantirà agli ex territori circoscrizionali una programmazione di eventi diffusa e partecipata, rendendoli protagonisti delle festività natalizie.

“Abbiamo avuto dagli uffici un primo dato rispetto alla partecipazione degli avvisi pubblici che in queste settimane avevamo promosso come amministrazione riguardo le attività nel periodo natalizio”, dichiara Romeo, “e siamo molto contenti di questi risultati che raccogliamo con grande soddisfazione”.

Romeo ha voluto ringraziare le numerose associazioni che hanno partecipato al bando per l’animazione nelle periferie, con 39 proposte ricevute, molte delle quali giunte da raggruppamenti di associazioni.

“Possiamo affermare con certezza che centinaia di associazioni e soggetti del terzo settore hanno sposato lo spirito di questo nuovo avviso ed hanno voluto dare un contributo al nostro Natale 2024”, continua Romeo. “Il profilo del bando era proprio quello di riuscire a far riunire più soggetti per fare rete e comunità. Un ringraziamento va ai nostri uffici – in questo caso l’ufficio Appalto – ed al dirigente Tommaso Cotronei per l’ottimo lavoro già svolto e che ora proseguirà con l’istruttoria per esaminare le proposte”.