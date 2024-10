Natale in Calabria, l’appello di Pippo Callipo: ‘Abbiate fiducia’ – VIDEO

L'appello di Pippo Callipo ai calabresi in occasione delle festività natalizie

“Un augurio di pace, salute e speranza a tutti i calabresi che vivono nella nostra bella regione e a tutti quelli che sono lontani e che desidererebbero tornare per restare in Calabria, una nuova Calabria. Auguri”.

Sono queste le parole apparse, in occasione del Natale, sulla pagina Facebook di Pippo Callipo, candidato alle elezioni regionali in Calabria. Schieratosi con il centrosinistra, l’imprenditore calabrese dovrebbe essere sostenuto da 5-6 liste.

Callipo non ha remore nell’attirare l’attenzione dei calabresi in un’occasione particolare come le festività e, attraverso un video lancia loro un appello:

“Ce la faremo con le nostre forze, senza l’aiuto di personaggi che vengono ‘da fuori’. Abbiate fiducia”.

