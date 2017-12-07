Il 19 e 20 dicembre gli artisti di CalabriaSona portano musica e regali nei reparti di pediatria di otto ospedali calabresi

Un Natale di gioia, sorrisi e… musica: nei giorni del 19 e del 20 dicembre, in ben otto reparti pediatrici degli ospedali calabresi e, soprattutto, in contemporanea, lo spirito natalizio invaderà le corsie ospedaliere grazie all’iniziativa promossa da CalabriaSona, ormai noto network di promozione e valorizzazione della musica “made in Calabria“, in collaborazione con Officine Buone, che porta la musica negli ospedali di tutta Italia grazie al format Special Stage, , con lo sponsor speciale del “Torrone di Bagnara Calabra IGP”.

Un sorriso per i bambini, nasce così l’idea di Calabria Dona… musica! Progetto che prende il via dal semplice e sempre meritevole intento di accompagnare il Natale di molti bimbi con un orientamento artistico e divertente, girandolando all’interno nei reparti di pediatria degli ospedali di Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Corigliano e Soveria Mannelli.

Gli artisti calabresi coinvolti

Un’invasione di musica, regali e sorrisi che vedrà impegnati molti artisti calabresi, pronti a imbracciare i loro strumenti come Antonio Grosso, Le Muse del Mediterraneo, gli Skapizza, Ciccio Nucera, Francesco Giannini, il cantastorie Fulvio Cama, Tarantella No-Stop, i Behike Moro, Antonio Algieri, Mario Nunziante, Nino Stellittano dei Kalavrìa, gli Amakorà, Valentina Balistreri, Sebastian Trunfio, Massimo Ferrante, Notte Battente, gli Enigma, Ilenia Filippo e molti altri ancora.

«Dal pubblico che ci segue in tutti i festival, in tutti gli eventi e in tv noi riceviamo tanto – ha affermato Giuseppe Marasco di Calabria Sona – abbiamo pensato di restituire qualcosa a chi ne ha più bisogno. Inoltre – continua – dare un supporto ad associazioni del calibro di Officine Buone, per noi è motivo di grande orgoglio. Non sarà questa l’ultima iniziativa che ci vede impegnati assieme».«Siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad unire otto ospedali calabresi – ha dichiarato Ugo Vivone presidente di Officine Buone – grazie alla forza della musica e alle energie di CalabriaSona questa iniziativa permetterà al format Special Stage di crescere e portare ogni mese la musica e il talento dei giovani all’interno di nuovi ospedali anche in Calabria».

Sono da menzionare anche l’impegno e la collaborazione da parte delle associazioni ABIO e BAMBI di Cosenza e ancora ABIO di Reggio Calabria.

Le tappe del 19 e 20 dicembre

Eventi in contemporanea in tutte le province: la prima tappa sarà giorno 19 dicembre, al mattino, all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Le altre tappe invece avranno luogo giorno 20.

Gli artisti Calabria Sona saranno impegnati ad intrattenere e a portare alcuni doni alle famiglie, agli operatori sanitari ma soprattutto ai bambini che per motivi di salute (più o meno gravi) saranno costretti a trascorrere un Natale “differente”, magari lontano dalle loro case.

I doni di Telethon e del consorzio del Torrone

A questa iniziativa di solidarietà hanno voluto partecipare: il consorzio dei produttori del celebre “Torrone di Bagnara IGP” e il coordinamento Telethon presieduto da Raffaele Marasco che porteranno dei doni per i bambini.

Il programma:

Giorno 19

h 9:15 – Cosenza

– Dove: Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza in via Migliori 1 – Pediatria.

Giorno 20

h 9:30 – Catanzaro

– Dove: Ospedale Ciaccio in viale Pio X 95 – reparto di oncologia pediatrica.

h 9:15 – Reggio Calabria

– Dove: Grande Ospedale Metropolitano “Melacrino Morelli” via Giuseppe Melacrino, 21 – Reparto di oncoematologia pediatrica.

h 17:15 – Reggio Calabria

– Dove: Grande Ospedale Metropolitano “Melacrino Morelli” via Giuseppe Melacrino,21- Reparto pediatria.

h 10:15 – Crotone

– Dove: Azienda Ospedaliera Provinciale, presidio di Crotone ” San Giovanni di Dio” reparto unità operativa complessa di pediatria

h 10:15 – Vibo Valentia

– Dove: Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Reparto unità operativa pediatrica.

h 9:30 Soveria Mannelli (CZ)

-Dove: Presidio ospedaliero -Ambulatorio pediatria via Guido Pellico.

h 10:00 – Corigliano Calabro (Cs)

– Dove: Ospedale civile “Guido Campagna”, Viale Rimembranze,1 Corigliano Calabro (Cs)- Reparto pediatria ed Assistenza neonatale.