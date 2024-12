Natale a Reggio, gli auguri di Catalano Group: ‘Le vostre case, il cuore della nostra attività, buone feste’

Presente in città al servizio dei reggini da oltre 50 anni. E' una delle aziende storiche di Reggio

Con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, Catalano Group rappresenta una vera e propria eccellenza nel settore dell’arredamento a Reggio Calabria. Fondato nel 1959, il marchio è cresciuto nel tempo, diventando un punto di riferimento per l’intera provincia grazie a oltre 3.000 progetti e realizzazioni di arredi residenziali.

La tradizione e l’innovazione sono sempre stati i pilastri di questa realtà imprenditoriale. Un’azienda che, oggi, si distingue per il design di alto livello, la progettazione su misura e un’offerta commerciale che coniuga alla perfezione qualità e prezzo.

Un 2024 di successi e un Natale di gratitudine

Quest’anno, Catalano Group vuole esprimere tutta la sua gratitudine ai clienti che hanno scelto i loro prodotti e servizi per arredare le proprie case. Ogni progetto realizzato è il risultato di un lavoro attento e personalizzato, che tiene conto delle esigenze di chi desidera trasformare la propria abitazione in un luogo unico e accogliente.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Il nostro impegno è da sempre rivolto a garantire soluzioni di arredamento che uniscano funzionalità, estetica e convenienza. Siamo orgogliosi di essere parte della vita quotidiana delle famiglie calabresi, contribuendo a rendere le loro case ancora più belle e accoglienti”.

Le novità per il 2025

Catalano Group si prepara ad accogliere il nuovo anno con una serie di importanti novità, progettate per migliorare ulteriormente l’esperienza dei propri clienti.

Rinnovo dei Locali: nel 2025, gli spazi espositivi dell’azienda saranno completamente rinnovati per offrire un ambiente moderno, accogliente e funzionale. I clienti potranno esplorare una gamma ancora più ampia di proposte di design, con ambientazioni curate nei minimi dettagli per ispirare e facilitare la scelta.

Ampliamento dell’offerta Aran Cucine: già sinonimo di eccellenza nel settore delle cucine, l’azienda annuncia un assortimento ampliato di cucine Aran. Questo marchio, simbolo del design italiano e della qualità artigianale, offrirà soluzioni innovative per tutti coloro che desiderano una cucina moderna, funzionale e completamente personalizzabile.

Una storia di passione e innovazione

Catalano Group un partner affidabile per chi cerca soluzioni d’arredo capaci di raccontare una storia, quella di una casa vissuta con stile e personalità. Ogni progetto nasce dalla passione per il design e dalla volontà di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Un brand riconosciuto e apprezzato in tutta la provincia di Reggio Calabria.

Auguri di buone feste da Catalano Group

“Le vostre case sono il cuore della nostra attività e il nostro impegno è quello di continuare a rendere ogni spazio unico e speciale. Buone feste a tutti!”.

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da tutto il team di Catalano Group!