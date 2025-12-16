Natale a Reggio, Milia: ‘Speriamo non sia un Sunset Land bis’

"Alla luce delle cifre previste, anche quest’anno ci sono altissime possibilità che si verifichi quanto accaduto lo scorso anno, con eventi “fantasma” e una pessima organizzazione", le parole

“Reggio merita un Natale all’altezza, ma gli eventi devono essere realizzati con la massima trasparenza e in modo efficiente. Non possiamo permettere che le risorse pubbliche, seppur provenienti da fondi europei, vengano allocate con la stessa leggerezza con cui sono stati previsti, ad esempio, i 70.000 euro di compenso per la direzione artistica del Sunset Land la scorsa estate”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, in riferimento ai dettagli di spesa per il Natale 2025, e in particolare ai fondi destinati agli eventi e agli allestimenti in città.

“Alla luce delle cifre previste per gli eventi e gli allestimenti natalizi, anche quest’anno ci sono altissime possibilità che si verifichi quanto accaduto lo scorso anno, con eventi “fantasma” nelle periferie e una pessima organizzazione negli eventi previsti nei vari quartieri: l’opposto di quel ‘modello virtuoso’ tanto vantato dall’Amministrazione per le circoscrizioni, ad esempio” dichiara Milia.

“L’annullamento dell’Allegria Festival Christmas Edition sul Viale Aldo Moro, evento che avrebbe dovuto portare animazione e atmosfera natalizia nel quartiere, conferma purtroppo questi timori” conclude il capogruppo.