Reggio Città Natale, presentati tutti gli eventi: il programma

Dalla reunion dei dj alle nuove luminarie. E poi musica, spettacoli e tanti eventi. Ogni quartiere avrà il suo programma

Meno due all’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo a Reggio Claabria. Quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto anticipare la cerimonia tradizionale di accensione dell’albero di Natale.

Tanti gli eventi e le iniziative che animeranno la città, offrendo occasioni di svago e cultura per cittadini e turisti. Il programma è stato presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo San Giorgio dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal consigliere Giovanni Latella e dall’assessore Carmelo Romeo.

Villaggio di Natale in Piazza Duomo (dal 5 dicembre al 6 gennaio)

Il cuore delle festività sarà il Villaggio di Natale allestito in Piazza Duomo, che aprirà le sue porte il 5 dicembre. Ogni giorno, dalle 16:00 alle 18:00, si susseguiranno eventi musicali e spettacoli, a partire dal Calastreet Band, che accompagnerà l’accensione delle luci natalizie alle 18:00. A partire dalle 19:00, i bambini e le famiglie potranno godere della tradizionale Mattanza, un’esibizione della Natività interpretata in stile calabrese. Non mancheranno attrazioni come il mini villaggio animato da mascotte e i personaggi Disney, e un’area dedicata ai più piccoli con Casa di Babbo Natale.

Il Centro Storico si trasforma in un grande palcoscenico (21-23 dicembre)

Dal 21 al 23 dicembre, il centro storico di Reggio Calabria e il lungomare Falcomatà ospiteranno una serie di eventi che trasformeranno la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. A partire dalle 18:00, si susseguiranno spettacoli di danza, musica e performance teatrali. Tra le iniziative più attese, Il Teatro dei Burattini, che porterà le tradizioni natalizie calabresi nelle piazze, e la rassegna Angoli dedicati al fumetto, che animeranno i quartieri con scenografie e laboratori. L’evento avrà anche una dimensione educativa con laboratori dedicati alla sostenibilità e al riciclo, guidati da artisti e operatori locali.

Piazza De Nava e la festa della Befana (27 dicembre e 6 gennaio)

Il 27 dicembre, la Reunion DJ trasformerà Piazza De Nava in un vivace centro di musica e danza, dalle 22:00 in poi. Il 6 gennaio, invece, i più piccoli potranno vivere la tradizionale Festa della Befana con attività e giochi che li coinvolgeranno dalle 16:30 alle 22:00, con musica, animazione e tante sorprese.

Natale nei Quartieri (dal 5 dicembre al 6 gennaio)

Anche i quartieri periferici di Reggio Calabria sono pronti a festeggiare. Molti angoli della città ospiteranno eventi come Riflessioni di Luce, che illuminerà i quartieri di Catona, Gallico e Bocale, e il Natale Solidale a Sbarre, che proporrà attività benefiche per le famiglie in difficoltà. Ogni quartiere avrà il suo programma, con spettacoli e attività pensate per coinvolgere i residenti di tutte le età, dai bambini agli adulti.

Questi eventi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che arricchiranno le festività reggine.

QUI IL PROGRAMMA