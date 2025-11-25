A Borgo Croce torna la magia: tutto pronto per il villaggio di Natale 2025
Imperdibile appuntamento di inaugurazione per famiglie, bambini e amanti dell'atmosfera natalizia
25 Novembre 2025 - 16:15 | Comunicato Stampa
Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale : dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 , dopo il successo delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare nuovamente con il Villaggio di Natale 2025 , un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amanti dell’atmosfera natalizia.
L’evento prenderà il via il 7 dicembre alle ore 17:00 , con la cerimonia inaugurale , l’accensione dell’albero e delle luminarie e l’arrivo scenografico di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Un momento suggestivo che aprirà un mese di magia, spettacoli e tradizione.
Un’emozione per ogni sorriso: le attrazioni del Villaggio
“Un emozione per ogni sorriso.” “Qui il Natale è più Natale.”
Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno : un luogo dove luci, suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.
Cosa troverai al Villaggio di Natale:
- La Casa di Babbo Natale, per incontri e foto
- Mercatini artigianali con prodotti tipici e idee regalo
- Area food & drink con dolci, specialità locali e vin brulé
- Spettacoli, musica e animazione ogni weekend
- Laboratori creativi per bambini
- Aree selfie e installazioni luminose
Date, orari e collaborazioni
Il Villaggio di Natale sarà aperto:
- Date e orari: Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
- Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle 17:00 , con eventi speciali nei weekend e nelle festività.
L’evento è realizzato in collaborazione con:
- AGL Consulting srl
- OHS services di Mario Minniti
- Puliservice srl