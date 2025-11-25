A Borgo Croce torna la magia: tutto pronto per il villaggio di Natale 2025

Imperdibile appuntamento di inaugurazione per famiglie, bambini e amanti dell'atmosfera natalizia

Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale : dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 , dopo il successo delle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillare nuovamente con il Villaggio di Natale 2025 , un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amanti dell’atmosfera natalizia.

L’evento prenderà il via il 7 dicembre alle ore 17:00 , con la cerimonia inaugurale , l’accensione dell’albero e delle luminarie e l’arrivo scenografico di Babbo Natale accompagnato dagli elfi. Un momento suggestivo che aprirà un mese di magia, spettacoli e tradizione.

Un’emozione per ogni sorriso: le attrazioni del Villaggio

“Un emozione per ogni sorriso.” “Qui il Natale è più Natale.”

Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno : un luogo dove luci, suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.

Cosa troverai al Villaggio di Natale:

La Casa di Babbo Natale , per incontri e foto

, per incontri e foto Mercatini artigianali con prodotti tipici e idee regalo

con prodotti tipici e idee regalo Area food & drink con dolci, specialità locali e vin brulé

Spettacoli, musica e animazione ogni weekend

Laboratori creativi per bambini

per bambini Aree selfie e installazioni luminose

Il Villaggio di Natale di Borgo Croce si conferma tra gli eventi più attesi dell’inverno : un luogo dove luci, suoni e colori si fondono creando un’atmosfera unica, perfetta per vivere momenti indimenticabili.

Il Villaggio di Natale sarà aperto:

Date e orari : Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

: Dal al Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle 17:00 , con eventi speciali nei weekend e nelle festività.

L’evento è realizzato in collaborazione con: