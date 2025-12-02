Natale a Reggio, Tripodi: ‘Scegliamo le attività locali e investiamo nella nostra comunità’

In vista delle festività natalizie, l’assessore comunale alle Attività Produttive, Alex Tripodi, rivolge un appello ai reggini perché scelgano di effettuare i propri acquisti nei negozi della città. L’obiettivo è sostenere così il commercio locale per fronteggiare il calo dei consumi e le difficoltà legate al rapporto tra potere d’acquisto e inflazione.

«Anche quest’anno – ha evidenziato – il rischio è che a farla da padroni siano i grandi colossi del commercio on line, mentre i piccoli esercizi sotto casa continuano a vivere la pressione di una crisi divenuta strutturale. È il momento di ricordare che i negozi di prossimità non sono solo luoghi di acquisto: sono presidi di socialità, sicurezza, qualità urbana. Scegliere di comprare a Reggio significa investire nella nostra comunità».

L’Importanza del Commercio Locale

«È importantissimo il ruolo centrale delle attività commerciali, come negozi, bar, ristoranti, botteghe, quali elementi fondamentali nella costruzione del senso di comunità e nel mantenimento dell’attrattività dei centri urbani. I negozi di prossimità arricchiscono l’appeal della città, contribuiscono al decoro, animano le strade e rendono più sicuri i quartieri. Sostenerli significa favorire il benessere economico del territorio».

Dall’esponente dell’Esecutivo Falcomatà dunque un invito: «A fare piccoli gesti concreti, come scegliere di acquistare nei negozi cittadini anziché on line. Ogni acquisto fatto sotto casa aiuta un imprenditore, una famiglia, un posto di lavoro. È un atto etico, un investimento strategico contro la crisi. A Natale regaliamo valore a Reggio. Facciamo la differenza insieme».