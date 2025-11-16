La Ever Given tra Scilla e Cariddi: dallo Stretto il passaggio della ‘nave che fermò il mondo’

Ecco perchè è famosa la gigantesca nave container che è appena passata dallo Stretto di Messina

È passata questa mattina dallo Stretto di Messina una nave che il mondo intero ha imparato a conoscere nel 2021. Si tratta della Ever Given, la gigantesca portacontainer con la scritta “Evergreen” sulla fiancata, protagonista dell’incidente che bloccò il Canale di Suez e il traffico marittimo globale.

La nave, battente bandiera di Panama, è una vera “città galleggiante”: circa 220mila tonnellate di stazza e 400 metri di lunghezza. Il suo transito tra Calabria e Sicilia non è passato inosservato, proprio per la fama legata a quei giorni di caos internazionale.

Nel 2021, la Ever Given rimase incagliata nel Canale di Suez, uno dei passaggi marittimi più strategici e trafficati al mondo. Per liberarla furono necessari otto rimorchiatori e decine di manovre, prima di riuscire a riportarla nel letto del canale e rimetterla in sicurezza.

L’incidente provocò una massiccia congestione di navi in attesa, con ritardi significativi nelle consegne di petrolio e merci di ogni tipo. Le ricadute economiche furono pesanti, con perdite stimate in milioni di euro per il blocco di una delle principali arterie del commercio mondiale.

Oggi la Ever Given è tornata a essere “solo” una delle tante grandi navi che attraversano lo Stretto. Ma il suo passaggio tra le coste di Calabria e Sicilia ha riportato alla memoria quanto successo nel 2021, quando, il destino di una singola nave influenzò l’economia globale.