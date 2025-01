Rappresentativa Nazionale LND U17: convocati due calciatori amaranto

La soddisfazione della società in tutte le sue componenti

L’allenatore della Rappresentativa Nazionale LND U17, Sig. Roberto Chiti ha convocato i calciatori amaranto Francesco Chirico e Giuseppe Martorano per il raduno territoriale Area Sud della Rappresentativa Nazionale LND Under 17 previsto per il 29 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Antonino Ballarino, il club manager Giuseppe Praticò, il coordinatore del settore giovanile Sebastiano Fortugno e tutta la società si complimentano con i ragazzi per la convocazione.