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‘Ndrangheta, coinvolto in maxi operazione ex capo ultrà di Milano

L'operazione vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l'impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio centrale operativo

08 Aprile 2026 - 10:46 | Redazione

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Nella vasta operazione di Polizia che, dalle prime ore di questa mattina, ha visto l’esecuzione di 54 misure cautelari è coinvolto anche, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, uno degli indagati – un ex capo ultrà – dell’inchiesta ‘Doppia curva’ di Milano, che aveva fatto luce sulle attività illecite di appartenenti alle curve di Inter e Milan.

L’inchiesta e l’operazione di questa mattina, invece, si sono concentrate sulla piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta nota come ‘Locale dell’Ariola’ e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne, nel Vibonese, attive nei Comuni del comprensorio delle Serre vibonesi.

L’operazione, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I divisione dello Sco, dalla Squadra mobile di Vibo Valentia e dalla Sisco di Catanzaro, vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio centrale operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre mobili.

Presenti anche Unità operative di primo intervento, equipaggi del Reparto prevenzione crimine, unità cinofile antiesplosivo e antidroga, artificieri, specialisti della Polizia scientifica e del Reparto volo.

ansa.it

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