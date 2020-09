Ndrangheta - Comunali Reggio, i candidati sindaco rispondono a Libera

Terzo appuntamento con le risposte di tutti i candidati sindaci al Comune di Reggio Calabria sui problemi più importanti che affliggono la nostra città.

Dopo il quesito posto dai giovani imprenditori reggini sul tema delle competenze in Consiglio comunale, e quello del CONI, dedicato ovviamente al mondo sportivo, è la volta di un'altra importante associazione territoriale.

Nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia, Libera Reggio Calabria è una delle realtà di contrasto alla 'ndrangheta più forti del nostro territorio. Di seguito la domanda rivolta agli aspiranti sindaci:

Di seguito, la redazione di CityNow ha raccolto le risposte dei candidati sindaci (in ordine alfabetico).

C'è una grande omertà su alcuni argomenti chiave, come ad esempio l'estorsione che, secondo me, rappresenta la vera piaga. Su questo, lo stato dovrebbe investire di più. È vero che le condanne sono state tante, ma siccome è difficile arrivare alla denuncia, si dovrebbero trovare altre soluzioni investigative per proteggere i cittadini. L'estorsione, qui, è molto più sentita del narcotraffico, dell'intestazione fittizia, di altri reati gravissimi.

Ciò che ho constatato in questi anni è una sorta di stallo da parte delle istituzioni. Escludendo il questore Maurizio Vallone che, secondo me, rappresenta una vera eccezione, vedo poco dialogo tra comunità e Stato. La presenza delle istituzioni è rarefatta. Dato assurdo se si pensa che c'è già il bunker della ' ndrangheta , quindi la società non ha bisogno anche di quello dello Stato. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe trovare delle modalità di dialogo con la parte sana della comunità come successo in Sicilia negli anni '90.

"Se c'è qualcuno che da 5 anni a questa parte ha lottato contro la criminalità organizzata, senza ombra di dubbio, sono io. Ovviamente non sono l'unico. È anche vero, però, che sin dal mio arrivo a Reggio Calabria non ho fatto altro che raccontare i luoghi, le persone, le famiglie del crimine non solo in città, ma anche in provincia ed al nord.

"Lo straordinario lavoro di indagine e repressione messo in campo da magistrati e forze dell'ordine - che non mi stancherò mai di ringraziare - è sì fondamentale, ma da solo non basta. Bisogna spingere il cuore oltre l'ostacolo intervenendo a sradicare l'organizzazione mafia e il concetto mafiosità. Si deve aggredire il fenomeno anche dal punto di vista culturale perché i cittadini sono prime ed uniche vittime di un sistema abominevole, disumano e che va scardinato una volta per tutte. Associazioni come Libera, o il coordinamento ReggioLiberaReggio, come tutte le realtà impegnate a studiare e contrastare la 'ndrangheta, hanno sempre potuto contare sul nostro contributo.

Rappresentano, infatti, presidi di legalità che vanno sostenute e tutelate.

La nostra amministrazione ha raccolto le macerie di un Ente sciolto per infiltrazione mafiosa, il primo Comune capoluogo italiano marchiato con questa infamia. Il primo impegno è stato quello di sospendere immediatamente, con relativa privazione della retribuzione, i dipendenti coinvolti in procedimenti d'indagine, così come ci siamo costituiti parte civile in tutti i processi per mafia ed in quello che vedono coinvolti apparati burocratici e politici sul territorio comunale. Abbiamo costituito un nuovo ufficio per la gestione e l’assegnazione ad uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con un programma avanzato ed innovativo che ha dato notevoli risultati e che prevede l’assegnazione di beni a scopo abitativo per i soggetti meno abbienti, per attività di tipo sociale e per la costituzione di un fondo sociale da destinare all’acquisto di buoni libro per gli studenti più meritevoli. Una scelta chiara, trasparente, ostile ad ogni corruttela che passa dalla definizione di una white list per le ditte impegnate nei lavori pubblici, con meccanismi di premialità per gli imprenditori vittime di racket. Ogni aspetto è stato tenuto in considerazione e, per questi, sono state stilate nuove graduatorie sui lavori cimiteriali con tariffe fisse e white list di aziende regolarmente certificate dalla Prefettura.

Come non citare, poi, il protocollo con l’Autorita nazionale anticorruzione e la Prefettura per la vigilanza sugli appalti. La lotta alla 'ndrangheta, in ogni sua forma, è il faro che ha guidato il nostro impegno. Mai distoglieremo l'attenzione da quello che consideriamo il punto cardine del nostro agire".