‘Ndrangheta – Klaus Davi ai sindacati: ‘Mandate ispettori a Reggio Calabria, gravi irregolarità’

Il massmediologo Klaus Davi ha preso in mano carta e penna per scrivere una lettera ai leader sindacali regionali Santo Biondo (UIL), Angelo Sposato (CGIL) e Tonino Russo (CISL), invocando l’invio di ispettori presso i depositi delle Ferrovie di Reggio Calabria, dove operano numerose imprese di pulizie che forniscono servizi a Trenitalia.

Non solo: secondo quanto ho riportato, ai danni degli operai sarebbero state commesse gravi irregolarità amministrative, esercitate con pressioni al limite dell’estorsione mafiosa. Il fatto più clamoroso e facilmente appurabile dai registri è che pesi massimi della ‘ndrangheta, non proprio premi nobel della legalità – un nome per tutti, Demetrio Lo Giudice detto “Mimmo ‘o Buoi”, ma non è il solo –, a tutt’oggi figurano in organico senza essersi MAI recati sul posto di lavoro. Ho tentato più volte, ma invano, di contattare gli esponenti sindacali locali per ottenere la loro versione, ma si sono sempre negati. Non male per coloro i quali sarebbero delegati alla trasparenza e alla legalità! Qualcuno, a torto, forse pensava che io mi sarei stancato, ma si è sbagliato. E un certo nervosismo serpeggia da quelle parti, anche perché non più di tre giorni fa il signore in questione ha minacciato diversi operai per il semplice motivo che “parlavano con Klaus Davi”! L’appello che Vi rivolgo è di agire e intervenire subito. Siate società civile, abbiate a cuore il destino degli operai e soprattutto suggerite ai vostri delegati locali di rispondere alle domande dei giornalisti. Valutate anche l’invio di ispettori che accertino eventuali violazioni degli accordi sindacali, per non parlare di altri gravi soprusi subiti in silenzio.

Cordialmente,

Klaus Davi»