‘Ndrangheta a Reggio, i NOMI degli arrestati: 81 in carcere e 16 ai domiciliari

Tra i 97 arresti eseguiti all’alba nell’ambito dell’operazione “Millennium”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e guidata dal procuratore Giuseppe Lombardo, compaiono anche nomi legati alla politica locale.

Tra gli arrestati figura Pasquale Tripodi, ex assessore regionale, finito ai domiciliari. Nei suoi confronti non è stata contestata l’aggravante mafiosa. Nell’inchiesta risultano inoltre indagati a piede libero due ex consiglieri regionali: Alessandro Nicolò, già leader calabrese di Fratelli d’Italia e imputato nel processo “Libro Nero”, e Sebastiano Romeo, legato in passato al Partito Democratico.

Tra le accuse mosse agli indagati figura anche lo scambio elettorale politico-mafioso, ma al momento non emergono nomi di politici in carica tra i destinatari delle misure cautelari.

Tra le persone coinvolte ci sono soggetti che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale per le regionali del 2020 in Calabria. Diversi arrestati fanno parte della cosca Alvaro di Sinopoli, tra cui spicca il nome di Cosimo Alvaro, noto come “Pelliccia”.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

In carcere 81 persone:

ABBATE Giuseppe Francesco (Melito Porto Salvo, 31 ottobre 1966)

(Melito Porto Salvo, 31 ottobre 1966) AGRESTA Antonio (classe 1974)

(classe 1974) ALVARO Cosimo detto “Pelliccia” (Sinopoli, 25 aprile 1964)

detto “Pelliccia” (Sinopoli, 25 aprile 1964) ALVARO Domenico detto “u trappitaru” (Palmi, 24 marzo 1981)

detto “u trappitaru” (Palmi, 24 marzo 1981) ALVARO Francesco Paolo (Cinquefrondi, 13 febbraio 1994)

(Cinquefrondi, 13 febbraio 1994) ALVARO Francesco detto “u merro e ciripillo” (Reggio Calabria, 5 maggio 1998)

detto “u merro e ciripillo” (Reggio Calabria, 5 maggio 1998) ALVARO Giuseppe (Sinopoli, 10 settembre 1973)

(Sinopoli, 10 settembre 1973) ALVARO Raffaele (Sinopoli, 19 gennaio 1965)

(Sinopoli, 19 gennaio 1965) ANGIOLINI Nicodemo

BARBARO Antonio (classe 1990)

(classe 1990) BARBARO Francesco (classe 1988)

(classe 1988) BARBARO Francesco detto “Sarsizzu” (classe 1989)

detto “Sarsizzu” (classe 1989) BARBARO Giuseppe

BARBARO Giuseppe detto “u castanu” (Platì, 24 maggio 1976)

detto “u castanu” (Platì, 24 maggio 1976) BARBARO Rocco detto “Giocattolo/Candidù” (classe 1992)

detto “Giocattolo/Candidù” (classe 1992) BARBIERI Andrea

BARBUTO Geremia Orlando

CAMPO MIZZI Mario

CANNA Michele

CANNATA Francesco Antonio

CANNATA Michele

CARLINO Salvatore

CARUSO Antonio detto “Pisciai”

detto “Pisciai” CASELLA Pasquale Domenico

CASONI Daniel

CICERI Emanuel

COFFA Marco

COLELLA Claudio (Sinopoli, 16 giugno 1958)

(Sinopoli, 16 giugno 1958) CORDI Cosimo

COSTA Carmelo

COSTANZA Matteo

CUTRI’ Rocco

DE BENEDETTO Mauro

DELFINO Bruno

DEMASI Vincenzo detto Marco

detto Marco D’AGOSTINO Giuseppe

FABIANO Giuseppe

FEDERICO Antonino (Taurianova, 15 aprile 1987)

(Taurianova, 15 aprile 1987) FRANCESCO IANNACI (Gioia Tauro, 30 gennaio 1977)

(Gioia Tauro, 30 gennaio 1977) FUDA Alessio

GALLUZZO Domenico

GRILLO Giuseppe detto “Cinghiale”

detto “Cinghiale” IANNACI Domenico (Gioia Tauro, 30 gennaio 1977)

(Gioia Tauro, 30 gennaio 1977) IELASI Francesco detto “Cicciollo”

detto “Cicciollo” IELASI Rocco detto “Cerasu”

detto “Cerasu” IETTO Antonio Pietro

IETTO Natale

ITALIANO Giuseppe

JERINO Antonio

MAIORANA Andrea

MODAFFARI Santo

MOIO Michele

MORABITO Domenico detto “Testanira” (Sinopoli, 26 aprile 1965)

detto “Testanira” (Sinopoli, 26 aprile 1965) MORFEA Elio Arcangelo (Cinquefrondi, 12 maggio 1995)

(Cinquefrondi, 12 maggio 1995) MUIÀ Vincenzo (Siderno, 6 novembre 1969)

(Siderno, 6 novembre 1969) OSCURATO Vincenzo

PANAIJA Iginio detto Gino

detto Gino PANGALLO Domenico detto “Mazzabumba”

detto “Mazzabumba” PANGALLO Natale

PERRE Domenico

PERRE Francesco detto “Percià”

detto “Percià” PERRE Giuseppe (classe 1975)

(classe 1975) PERRE Saverio

PILLARI Domenico (Rizziconi, 13 maggio 1965)

(Rizziconi, 13 maggio 1965) POLIMENI Enzo

PRIOLO Francesco

PROIETTI Marcello

ROMEO Pasquale (Cinquefrondi, 26 agosto 1996)

(Cinquefrondi, 26 agosto 1996) RUGNETTA Rocco (Taurianova, 4 aprile 1967)

(Taurianova, 4 aprile 1967) SCIARRONE Francesco (Calanna, 20 gennaio 1960)

(Calanna, 20 gennaio 1960) SERGI Domenico detto “Micu u Prarè”

detto “Micu u Prarè” SIMONETTI Grazia

SPAGNOLO Luca

VARACALLI Rocco Bruno

VIOLI Franco

VIOLI Giuseppe (Reggio Calabria, 23 agosto 1992)

(Reggio Calabria, 23 agosto 1992) VOTTARI Giuseppe (classe 1999)

(classe 1999) ZAMBOLIN Alessandro

ZANDONELLA Geremia detto Jerry

detto Jerry ZAPPIA Pasquale

Agli arresti domiciliari 16 persone:

Vincenzo Giglio (Reggio Calabria, 28 luglio 1954)

(Reggio Calabria, 28 luglio 1954) Mario Giglio (Reggio Calabria, 14 maggio 1959)

(Reggio Calabria, 14 maggio 1959) Pasquale Tripodi (Montebello Ionico, 10 maggio 1957)

(Montebello Ionico, 10 maggio 1957) Giuseppe Errante (Bova Marina, 31 luglio 1955)

(Bova Marina, 31 luglio 1955) Franco Maria Perrelli (Reggio Calabria, 17 febbraio 1946)

(Reggio Calabria, 17 febbraio 1946) Sebastiano Altomonte (Bova, 2 agosto 1954)

(Bova, 2 agosto 1954) Giuseppe Barreca (Reggio Calabria, 7 dicembre 1957)

(Reggio Calabria, 7 dicembre 1957) Sebastiano Strangio (Locri, 13 febbraio 1975)

(Locri, 13 febbraio 1975) Romano Stefano (Locri, 25 maggio 1972)

(Locri, 25 maggio 1972) Gregorio Fotia (Reggio, 23 ottobre 1964)

(Reggio, 23 ottobre 1964) Caruso Domenico

Colosimo Luigi

Feo Bruno

Filippone Francesco

Pollichemi Marco

Zappia Domenico

Articolo in aggiornamento.