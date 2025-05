Operazione ‘Millennium’, 97 arresti in tutta Italia: tra gli indagati tre ex consiglieri regionali

È scattato all’alba il maxi-blitz dei carabinieri contro la ‘ndrangheta, nell’ambito dell’operazione “Millennium” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. In totale sono 97 le persone arrestate, in un’operazione che ha toccato diverse regioni italiane e ha colpito il cuore delle cosche del reggino, in particolare quella di Sinopoli.

Secondo Il Fatto Quotidiano, tra i destinatari delle misure cautelari figura Pasquale Tripodi, ex assessore regionale, per il quale il gip Stefania Rachele ha disposto i domiciliari, escludendo però l’aggravante mafiosa. Il provvedimento, firmato su richiesta del procuratore Giuseppe Lombardo, si inserisce in un’indagine che ruota attorno a reati gravi come associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, estorsione, sequestro di persona e scambio elettorale politico-mafioso.

Accanto a Tripodi, risultano indagati a piede libero anche due altri nomi noti della politica calabrese: Sebastiano “Seby” Romeo, già capogruppo del Pd in Consiglio regionale, e Alessandro Nicolò, ex consigliere passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia, già arrestato anni fa nell’inchiesta “Libro Nero”, processo tuttora in corso.

Secondo la ricostruzione della Dda, la ‘ndrangheta avrebbe operato attraverso una struttura unitaria, in grado di gestire in monopolio il traffico di stupefacenti, grazie a un’alleanza tra i clan attivi nella Piana di Gioia Tauro e nelle aree limitrofe. Tra gli arrestati spicca anche Cosimo Alvaro, detto “Pelliccia”, figura storica della cosca di Sinopoli.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati due società, una attiva nella ristorazione e l’altra nel settore edilizio, considerate funzionali alle attività criminali dell’organizzazione.

Dalle prime informazioni trapelate, non risultano coinvolti politici attualmente in carica, ma diversi soggetti legati a campagne elettorali per le Regionali 2020 in Calabria. L’ex assessore Tripodi, pur non ricoprendo oggi alcun incarico, sarebbe uno di questi.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa di questa mattina