‘Ndrangheta e chiesa in Calabria, Sgarbi: “Morra ha abusato del suo potere”

Anche Vittorio Sgarbi commenta il discorso di Nicola Morra al Senato sul dibattito che segue il discorso del premier dimissionario Conte:

Morra approfittando del suo ruolo di presidente della commissione antimafia, ha usato toni e allusioni in stile mafioso. Nulla è più minaccioso che abusare del potere delle istituzioni per prevalere sui cittadini, attraverso il privilegio e le prerogative della propria carica, come ha fatto e continua a fare il signor “lei non sa chi sono io” Morra”.