Morra e Salvini, botta e risposta sui social: “Offesi calabresi, cattolici e italiani”

“Salvini ha risposto al mio intervento in Aula dicendo di non aver voluto mandare nessun messaggio alla ‘ndrangheta esponendo il rosario in Calabria. Me lo auguro, lo voglio sperare e credo nella sua disconoscenza in merito a certi messaggi in codice. Questo però, per un ministro degli Interni, è un problema. Dovrebbe conoscere il significato di certi gesti per la ‘ndrangheta ed evitarli attentamente”.