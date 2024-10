Klaus Davi: ‘Ndrangheta, scarcerato il boss Andrea Giungo’

E’ stato scarcerato il 5 giugno scorso il boss della ‘Ndrangheta Andrea Giungo. Ne dà notizia sul suo profilo Facebook Klaus Davi, giornalista e massmediologo, che ha appreso la notizia ad Archi (quartiere di Reggio Calabria in cui vive quando soggiorna in Calabria). La notizia è stata confermata allo stesso Davi dagli inquirenti. Ignote al momento le motivazioni della scarcerazione. Il Giungo è un membro apicale del clan De Stefano di Archi, tra le famiglie in assoluto più influenti e temute della ‘Ndrangheta.