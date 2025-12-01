‘Ndrangheta, Klaus Davi: ‘Sebastiano Strangio irreperibile da ottobre’

Sebastiano Strangio, classe 1975, presunto esponente del clan Nirta Strangio è irreperibile da un mese. Ne dà notizia Klaus Davi, già consigliere comunale di San Luca. Secondo il giornalista Strangio si trovava a San Luca con il braccialetto elettronico in quanto ai domiciliari per l’operazione EUREKA e l’operazione MILLENNIUM.

Strangio risulta tra gli indagati della maxi operazione Eureka del 2023, un action day che ha coinvolto 10 Paesi e che ha portato a oltre 130 arresti per traffico internazionale di droga.

Klaus Davi ha rivolto un appello a Sebastiano: “È stato davvero stupido quello che hai fatto ma ci conosciamo e spero che tornerai sui tuoi passi. Sai che tengo al paese e vi voglio aiutare, ma così diventa difficile. Per questo Sebastiano ti prego di riconsegnarti ai carabinieri”.