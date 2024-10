Sapori di Calabria in Liguria. ‘Nduja record da 21 chili

Taglio della ‘nduja record da 21,7 kg fatto dal maestro Luciano Sorbillo e lo chef Giuseppe Colletti alla Scuola di Cucina ‘O Sole Mio di Diano Marina (IM), in occasione della Finale del Campionato Italiano Pizza in Tour 2021.

La nduja è il salume calabrese piccante spalmabile più famoso al mondo. Dal gusto unico e deciso prodotto in questo caso dall’azienda Solmeu di Polistena (RC). I numeri in costante aumento sulla produzione e vendita della ‘nduja testimoniano in modo concreto il vero e proprio ‘boom’ sulle tavole di tutto il mondo, con chef di livello internazionale a elogiare la bontà unica di un prodotto esclusivamente Made in Calabria.