Ndujattone, il panettone dall’anima piccante porta la Calabria in tavola a Natale

La Calabria non è solamente un “luogo”, è un insieme di emozioni, odori e sapori che, calabresi e non portando dentro il loro cuore. Da qui l’idea del mastro fornaio Marco Macrì che ha creato un prodotto unico per portare la sua amata Regione in tavola a Natale.

La Calabria in tavola a Natale con lo ‘Ndujattone

Una valida alternativa al classico panettone che i meridionali hanno importato dalla tradizione culinaria del Nord, nata dalla volontà di utilizzare una materia prima che non conosce eguali: la ‘nduja.

“Lo ‘Ndujattone è un prodotto da forno a lievitazione naturale di altissima qualità, in cui ogni singolo ingrediente viene selezionato con cura, come la ‘nduja che viene prodotta seguendo l’antica tradizione”.

Frutto di una costante evoluzione dell’arte bianca, lo ‘Ndujattone costituisce una specialità creata da una ricetta semplice e raffinata. Senza conservanti aggiunti o additivi chimici è preparato esclusivamente con ingredienti naturali. Grazie ad una geniale idea il panettone “cambia” la sua anima e viene farcito con gocce di ‘nduja.