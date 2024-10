Calabria, negato diritto di voto perché disabile. Minasi: ‘Ignoranza e insensibilità’

Una volta arrivata al seggio (accessibile ai disabili), la Presidente Fish si è vista negare la possibilità di entrare nella cabina elettorale dal Presidente che l'ha mandata via in malo modo

«Quanto accaduto domenica a Lamezia Terme, dove un presidente di seggio ha ostinatamente negato alla presidente del Fish, Nunzia Coppedè, il suo diritto a votare, è estremamente grave e pone, da un lato, la necessità di ripensare alle modalità di scelta dei presidenti e scrutatori per le elezioni, dall’altro, ancora una volta, il problema culturale legato alla disabilità. Assistere a episodi come questi ci fa capire come la strada da percorrere sul piano della sensibilizzazione e della conoscenza è ancora lunga. Mi stringo a Nunzia, con la quale più volte abbiamo avuto modo di confrontarci e programmare, e a tutte le persone che si fossero trovate nella sua stessa situazione, augurandomi che fatti del genere non debbano ripetersi mai più».

La neo senatrice e Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi, interviene sulla spiacevole vicenda occorsa in occasione del voto di domenica in un seggio di Lamezia Terme, dove la presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, Nunzia Coppedè, si era recata per esercitare il suo diritto. Il seggio era stato scelto dalla Coppedè in quanto accessibile alla sua carrozzina, diversamente da quello in cui avrebbe dovuto votare in base alla sua residenza. Ma, una volta arrivata, si è vista negare la possibilità di entrare nella cabina elettorale dal Presidente, e con modi peraltro molto bruschi, come da lei raccontato.