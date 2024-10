Negramaro, rinviato il concerto di Messina. 3 nuove date per il PalaRescifina

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo di oggi, potranno convertirli per una delle tre nuove date

Il concerto dei Negramaro originariamente previsto per 3 luglio 2024 a Messina è stato posticipato e riorganizzato in nuove date “a causa di motivi tecnico logistici, indipendenti dalla volontà della band“, si legge in un post pubblicato su Facebook dagli organizzatori.

Invece del concerto estivo allo stadio, i Negramaro terranno tre serate consecutive al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25 ottobre 2025.

Questi eventi faranno parte del loro nuovo tour #NegramaroPalasport2025, che vedrà la band esibirsi nei principali palasport d’Italia a partire da settembre 2025.

Informazioni sui biglietti

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo del 3 luglio 2024 potranno convertirli in biglietti validi per una delle tre nuove date al Pala Rescifina di Messina.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili con le seguenti modalità:

prevendita per gli iscritti al fanclub: Da lunedì 1 luglio 2024 alle ore 18:00.

per gli iscritti al fanclub: Da lunedì 1 luglio 2024 alle ore 18:00. Vendita generale su TicketOne: Da martedì 2 luglio 2024 alle ore 18:00.Gli appassionati della band possono dunque segnare queste date sul calendario e prepararsi per un’esperienza indimenticabile nei palasport italiani il prossimo anno.

Per ulteriori informazioni e per la conversione dei biglietti, è possibile contattare Puntoeacapo Concerti e Il Botteghino a Messina.

Nonostante il rinvio, i Negramaro promettono di portare la loro energia e musica al pubblico di Messina con tre concerti imperdibili nel 2025.