Strade e infrastrutture: Nesci (Fdi-Ecr) attacca Falcomatà: “Basta fare la vittima”

"Il Sindaco dovrebbe smettere di alimentare una sterile retorica di accuse per focalizzarsi sulla gestione della propria amministrazione”, le parole dell'eurodeputato

“In seguito alle recenti dichiarazioni del Sindaco Falcomatà, voglio mettere in evidenza un aspetto cruciale: è ora di smettere di ricorrere alla demagogia e iniziare ad amministrare con serietà, perché le chiacchiere non portano risultati concreti per i cittadini.”

L’europarlamentare Denis Nesci critica le recenti esternazioni di Giuseppe Falcomatà.

“Il Sindaco accusa il governo di non investire nelle infrastrutture e denuncia il degrado dei manti stradali, ma, secondo Nesci, dimentica che la responsabilità di garantire servizi efficienti è anche sua.

Siamo ancora in attesa di una risposta sulla vergognosa condizione della strada SP9 Fabrizia-Laureana di Borrello. È inaccettabile che i cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già provati da numerose difficoltà, debbano affrontare ulteriori disagi a causa di una gestione inadeguata delle strade."

Nesci: “Il Sindaco smetta di giocare a fare la vittima”