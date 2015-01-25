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Neural Plasticity

Neural Plasticity è di libero accesso: oltre 600 articoli su psichiatria, psicologia biologica e neuroscienze cognitive e comportamentali

25 Gennaio 2015 - 22:07 | di Redazione

Rivista scientifica Neural Plasticity, articoli di neuroscienze e psicologia ad accesso libero

di Fabiana Tripodi

Per gli appassionati di scienze, neuroscienze e psicologia ,la rivista “Neural Plasticity” è di libero accesso. E’ possibile accedere a oltre 600 articoli fino ad ora pubblicati che trattano temi come la psichiatria e la psicologia biologica e le neuroscienze di base,cognitive e comportamentali. Per accedere a tutte le informazioni e leggere per intero tutte le nuove scoperte e tenervi aggiornati sui temi trattati visitate  http://www.hindawi.com/journals/np/contents/

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