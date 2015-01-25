Neural Plasticity è di libero accesso: oltre 600 articoli su psichiatria, psicologia biologica e neuroscienze cognitive e comportamentali

di Fabiana Tripodi

Per gli appassionati di scienze, neuroscienze e psicologia ,la rivista “Neural Plasticity” è di libero accesso. E’ possibile accedere a oltre 600 articoli fino ad ora pubblicati che trattano temi come la psichiatria e la psicologia biologica e le neuroscienze di base,cognitive e comportamentali. Per accedere a tutte le informazioni e leggere per intero tutte le nuove scoperte e tenervi aggiornati sui temi trattati visitate http://www.hindawi.com/journals/np/contents/