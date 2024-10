Neve a maggio? La prof.ssa Consuelo Nava: “Siamo perfetti stupidi in tutte le stagioni”

“Volevo rassicurare tutti coloro che a vario titolo accusavano di catastrofismo chi qualche anno fa diceva che i “cambiamenti climatici” da comportamenti insostenibili nei nostri territori avrebbero portato a livello globale e locale “al surriscaldamento” e “alla non vivibilità dei nostri territori”. Per non parlare dell’insicurezza.

Quello che, a quanto pare, non era chiaro è che non avrebbe fatto “più caldo” ma che la reazione dei fattori fisici climatici sarebbe stata “incontrollata” e “fuori stagione” (per dirla semplice) a prescindere dalle localizzazioni”.