Neve a Gambarie: via al divertimento in montagna, per gli sci si dovrà attendere

Gli amanti degli sport invernali dovranno avere ancora un po' di pazienza ed attendere le giuste condizioni di innevamento per poter battere le piste da sci

Sembrava non voler arrivare mai l’inverno nella provincia di Reggio Calabria. Le alte temperature ed il clima quasi primaverile hanno accompagnato, infatti, per lunghi mesi reggini e turisti. Ma ora, la natura sembra aver preso il sopravvento e con la diminuzione dei gradi è arrivata anche lei: la neve. Particolarmente attesa nella località montana di Gambarie, ha imbiancato case e piazze, dando vita ad un bellissimo scenario che, con molta probabilità porterà molti reggini a spostarsi in questi weekend.

La neve, al momento, si aggira tra i 10-15cm, eccellenti per godere della montagna in compagnia di amici e parenti, ma purtroppo non ancora sufficienti ad aprire le piste da sci. Dunque gli amanti degli sport invernali dovranno avere ancora un po’ di pazienza ed attendere che la natura continui a fare il suo corso.

Per battere le piste, infatti, è necessaria la presenza di almeno 30-40cm di neve.

La bella notizia, però, è che gli impianti sono decisamente pronti. Collaudati e verificati, non appena ci saranno le condizioni di innevamento saranno immediatamente aperti e l’amministrazione comunale avrà cura di darne immediata notizia.

Nel frattempo sarà possibile godere di questo candido manto di neve.