Da New York a Reggio, Barbara Tucker ospite della Night House Family – VIDEO

Un ritorno che profuma di storia e leggenda. Sabato 5 luglio 2025, Barbara Tucker, icona assoluta della house music mondiale, sarà protagonista di una serata straordinaria al Calaviola, sulla splendida Costa Viola di Reggio Calabria.

Dagli anni d’oro del Club House al memorabile party del Kalura, Barbara Tucker torna a infiammare Reggio Calabria, in un appuntamento che si preannuncia indimenticabile. Le sue hit — da Beautiful People a Most Precious Love — sono inni che hanno fatto ballare milioni di persone in ogni angolo del pianeta.

“Portare Barbara al Calaviola è per noi più di un evento: è un omaggio alla cultura house e alle sue radici spirituali. Un messaggio d’amore, ritmo e libertà.” — ci racconta Piero, promoter e fondatore di Night House Family

Barbara Tucker: una carriera costellata di collaborazioni leggendarie

Barbara ha lavorato, cantato o registrato con: David Guetta, Moby, Pet Shop Boys, Deee-Lite, Wyclef Jean, Louie Vega, Kenny Dope, Danny Tenaglia, Eric Morillo, DJ Pierre, DJ Spen, George Clinton, Grandmaster Flash, e molti altri.

Tra i suoi numeri uno in classifica Billboard Club: Beautiful People, I Get Lifted, Most Precious Love, Jazz It Up, Stop Playing with My Mind, Stay Together, Respect.

Ha anche coreografato o ballato per artisti come C&C Music Factory, Jay Williams, Jovonn, e molti altri.

Barbara Tucker, la regina di Ibiza

Barbara è l’unica artista house con una residenza estiva stabile a Ibiza da oltre 20 anni. I suoi party settimanali in locali come Space, Blu Marlin, Defected, Teatro Pereyra sono celebrati in tutto il mondo.

Oltre che nella musica, Barbara Tucker lavora come icoreografa e attrice. Una passione parallela che le ha portato numerosi riconoscimenti.

Barbara è impegnata in un nuovo progetto discografico con produttori storici e nuovi talenti, oltre all’EP delle BCREW, in collaborazione con Atwork Entertainments.

Lavora con nomi come Maurice Joshua (Grammy Winner), Groove Culture, Neil Pierce, Jose Burgos, Jerry Williams, e continua a portare la sua energia live in ogni angolo del mondo.

“Quello che faccio come artista non definisce chi sono. Sono un essere umano che desidera ispirare e sollevare gli altri attraverso l’arte.

Non volevo diventare una cantante, ma Dio ha usato questa piattaforma per manifestare la Sua gloria: le persone devono conoscerlo attraverso di me.”

Ad aprire la serata ci sarà il nostro resident Antonio Lubrano, pronto a scaldare il dancefloor con un set dal sapore vintage e profondamente soulful. A seguire, il set firmato da Sarah Main, leggenda dei club di Ibiza, accompagnerà il party con atmosfere raffinate e uniche.

Il culmine sarà il live show di Barbara Tucker, un’esplosione di voce, groove e presenza scenica, che trasformerà il Calaviola nel cuore pulsante della house music internazionale.

“Abbiamo scelto con cura ogni dettaglio. Barbara non è solo una voce: è un’esperienza che si vive con il cuore. Sarà una celebrazione della musica e della comunità che la sostiene da sempre.”

PRENDI IL TUO BIGLIETTO ORA

Per i tavoli riservati, contatta il numero 380 373 4003