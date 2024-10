Festival del Giornalismo, Gratteri: “‘Ndrangheta in continua evoluzione, intrecci con politica e massoneria”

Il magistrato e il giornalista hanno ripercorso a Perugia le tappe, dalle radici nella Calabria ottocentesca agli scenari odierni del narcotraffico.

“La ‘ndrangheta stata colpevolmente sottovalutata ed oggi è ricca e potente con ramificazioni in tutto il mondo; gestisce il traffico di cocaina in regime di monopolio in Europa, ricicla denaro, reinveste denaro grazie a professionisti senza scrupoli, potendo sfruttare quei paradisi normativi che oggi sono i grandi alleati delle mafie. Quei paesi in cui la legislazione antimafia è ancora blanda“.