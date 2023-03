Night House Family: welcome to party!

“Siamo una grande famiglia, ci piacciono i party incentrati sulla musica ed il sano divertimento.

La nostra storia parte da lontano – ci racconta Carmelo – da quando col Club House abbiamo cambiato il modo di fare le feste, creando un movimento che ha segnato per sempre il mondo della notte.

Da Ralf a Justin Berkmann, da Giusi Consoli a Ivan Jacobucci, da Dino Angioletti a Barbara Tucker: questi solo alcuni dei dj più importanti che hanno suonato nei nostri club”.

“Night House Family è un party fatto dalla gente, per la gente. Dietro al brand – ci spiega Maurizio – non ci sono grandi PR o famosi organizzatori, ma anni e anni di party vissuti da noi al centro della pista, circondati da amici innamorati in modo viscerale del clubbing.

Sabato 4 marzo 2023 ci sarà la nostra prima festa, che darà il via ad una nuova stagione musicale, con dj e performer di caratura internazionale.

Per l’occasione, estrarremo a sorte le T-Shirt ufficiali di Night House Family, tra tutti coloro che prenoteranno un tavolo o si metteranno in lista per il party tramite il nostro sito.

Basta inquadrare il nostro logo o andare su www.nighthousefamily.it

Vogliamo trasmettere un messaggio di amore, unione, e divertimento abbinandolo ad una programmazione musicale mai scontata – ci racconta Piero che si occupa della comunicazione di Night House Family – per riavvicinare quelle persone che negli anni si sono allontanate da un mondo della notte sempre più ripetitivo e con poche idee.

Dal codice a barre del Club House, che tanti hanno ancora tatuato sulla pelle, al QR Code di Night House Family: stessa anima, stesse visioni, stesse emozioni.