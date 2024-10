Nigra in Concerto a Reggio Calabria

Questa sera (16/07/2017), il cantaurore reggino, Nigra, tornerà a suonare sulla scena reggina proponendo un live pieno di novità, presso il lido Tourque sito in via marina bassa a Reggio Calabria. A poco tempo dall’uscita del disco “La Stanza di Seta”, Nigra e la band stanno già esaurendo gli ultimi spunti musicali per dar luce al secondo album. Sarà un concerto indie/rock, passando attraverso la vita dell’autore sino ai temi contemporanei, sui quali si sofferma la riflessione più approfondita. La band calabrese impegnata in una tournee nazionale, ha saputo trovare in breve tempo l’ottimo riscontro del pubblico e della critica, facendosi, altresì notarein occasione dei numerosi festival in cui la band ha guadagnato l’accesso di diritto. Intanto si preannuncia una data di tutto rilievo il 17 agosto, in cui Nigra avrà l’opportunità di esibirsi di fronte al pubblico di un’artista di fama nazionale, di cui si attende adesso l’ufficialità del nome.