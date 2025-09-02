Nissa, Giovannone chiede scusa ai tifosi: ‘Vogliamo la serie C’

Dopo l’inaspettata sconfitta interna in Coppa Italia, il presidente della Nissa Giovannone parla ai tifosi e chiede scusa: “Volevo chiedere scusa alle tifose e ai tifosi della Nissa che hanno riempito lo stadio e in particolare la curva nord che ha sostenuto la squadra con splendidi cori e coreografie. Chiedo scusa a nome di tutta la squadra perchè non dovevamo perdere contro la Sancataldese. L’obiettivo che abbiamo è quello del campionato anche perchè se sogniamo la serie C, la Coppa Italia non dà il passaggio alla categoria superiore neppure a chi la vince.

Però, ripeto, non si doveva perdere contro la Sancataldese e quindi chiedo nuovamente scusa a tutti i tifosi perchè so quanto ci tenevano a questa partita. Purtroppo abbiamo subìto una espulsione quando eravamo in vantaggio, tutti avete visto come è andata, fino alla beffa finale.

Parlerò con la squadra e dirò cosa non è andato e cosa deve andare, ai tifosi chiederò di starci vicino perchè domenica prossima inizia la competizione vera, quella che alla fine consegna il premio che tutti sogniamo, la conquista della serie C. Contro il Milazzo bisogna rialzarsi, sosteniamo i calciatori e lo staff tecnico perchè l’obiettivo è quello di conquistare i tre punti”.