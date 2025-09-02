Reggina: parte il campionato. Settembre mese pieno e subito con scontri diretti

La nuova avventura della Reggina in Serie D inizia ufficialmente domenica 7 settembre. Gli amaranto debutteranno in trasferta contro il Favara, dopo aver chiesto e ottenuto di non giocare la prima in casa: lo stadio Oreste Granillo sarà infatti occupato il giorno prima dal raduno nazionale “Operazione Nostalgia”.

Un avvio impegnativo

Il calendario propone subito un ciclo di cinque partite tutt’altro che agevoli. La Reggina dovrà affrontarle con l’obiettivo di centrare sempre il risultato pieno, per dare un segnale di forza al campionato e alle dirette concorrenti. La società e lo staff tecnico sanno che partire bene è fondamentale, sia per la classifica che per l’entusiasmo della piazza.

L’esordio casalingo

Il primo appuntamento al Granillo arriverà la settimana successiva. Lì gli amaranto troveranno subito un avversario di spessore: la Nissa, squadra attrezzata per lottare ai vertici e candidata a recitare un ruolo da protagonista. Sarà il primo vero banco di prova davanti al pubblico reggino, chiamato a spingere la squadra in una stagione che si preannuncia difficile e intensa.

Il programma di settembre

In grafica la sequenza delle gare che la Reggina affronterà nel mese di settembre, un percorso già ricco di insidie ma anche di opportunità per dimostrare ambizione, forza e solidità.