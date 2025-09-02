Reggina: per l’esordio in campionato, Trocini potrebbe rivedere alcune scelte

Archiviata la prima uscita ufficiale in Coppa Italia, la Reggina entra nella settimana che condurrà all’esordio in campionato. Gli amaranto debutteranno domenica in trasferta contro il Favara, con l’obiettivo unico che è quello della vittoria.

La sfida con la Vibonese ha lasciato diverse indicazioni: la squadra di Trocini ha sofferto per le dimensioni ridotte del campo, ritmo e aggressività degli avversari, senza riuscire a sviluppare gioco e creando poche occasioni da rete. Un campanello d’allarme che l’allenatore non ha nascosto, leggendo le difficoltà come un monito in vista di un torneo che si preannuncia impegnativo.

“Siamo tra le squadre meglio attrezzate, ma bisogna dimostrarlo sul campo. Nessuno ci regalerà nulla e ogni partita sarà una battaglia, soprattutto fuori dal Granillo“, il pensiero espresso dall’allenatore amaranto.

In settimana non sono escluse novità per quelle che saranno le scelte tecniche. Trocini potrebbe rivedere alcune decisioni prese al debutto, per esempio immaginiamo di vedere tra i titolari Montalto, oltre a valutare l’imprescindibilità di uomini chiave come Porcino. Probabili modifiche anche sugli Under da schierare, con Lanzillotta e Fomete pronti a rispondere alla chiamata. Aspetti tecnici, tattici e psicologici, questo il lavoro sul quale il mister si concentrerà in questi giorni.