IROS investe a Reggio Calabria: prestigiosa partnership con M5D Group

Chi non trova opportunità a Reggio Calabria o crede che quest’ultime non esistano, non sa bene dove guardare. Dimostrazione tangibile è l’interesse di Iros, azienda romana specializzata in noleggi di Multifunzione di piccolo e grande formato, che si affaccia alla nostra città grazie alla partnership con M5D Group.

A Reggio Calabria arriva IROS grazie alla collaborazione con M5D Group

Il gruppo, già forte di un centro di assistenza autorizzato, Multiservice 5D, di Centri di Consulenza tariffa SOS Tech, il centro di Domotic System, il negozio di biciclette e mobilita elettrica Cicli Jiriti e della partnership con l’operatore anconitano Netoip, oltre che già fornitori e partner delle nostre realtà sportive, Reggina, Pallacanestro Viola e Basket in Carrozzina Reggio Calabria, ed i molti istituti scolastici, aggiunge questa tassello in un puzzle di produttività e continua crescita sul nostro territorio.

Liberstampa, un nuovo concetto di noleggio

Per iniziare la sua attività a Reggio Calabria, IROS propone un nuovo concetto di noleggio dal nome “Liberstampa”. Di cosa si tratta? Semplice, un’offerta di noleggio vantaggiosa e senza vincoli, per tutti i professionisti che lo richiedano. Già lo slogan è più che esaustivo:

“Vorresti noleggiare una multifunzione, godere di tutti i servizi, avere la tranquillità dell’assistenza specializzata, che interviene ogni volta che ne hai bisogno, ma sei frenato dai vincoli contrattuali? Abbiamo creato, per te, LIBERSTAMPA, il primo noleggio senza vincoli, che ti consente di restituire la multifunzione quando vuoi”.

IROS, inoltre, è un’azienda Eco Friendly, motivo in più per sceglierla e preferirla a tante altre. Avete mai pensato a quanto una stampante possa far male alla vostra salute ed all’ambiente? Le multifunzione di IROS, invece, lavorano con la stampa a freddo. Ecco, di seguito un elenco di benefici:

non rilasciano polveri sottili;

i consumabili sono sicuri per la salute e l’ambiente;

certificazioni di sicurezza;

smaltimento dei consumabili certificato;

stampa nel rispetto di tutti.

Il parere dell’esperto Tonino Quattrone

Ma chi meglio del PR e Cofounder del gruppo, Tonino Quattrone, può illustrare al meglio questa nuova partnership ai reggini?

“L’arrivo di IROS a Reggio Calabria è un altro tassello nella crescita personale ma soprattutto di una città che si adegua ai tempi moderni. In tanti ci chiedevano di aggiungere questi servizi, in un tempo in cui lo smart working e la digitalizzazione hanno preso il sopravvento. Abbiamo scelto il partner IROS per gli stupendi feedback raccolti da alcuni noti imprenditori reggini che li avevano già incontrati sul loro cammino”.

Ma cosa offre, nel dettaglio, questo nuovo servizio?

“Assistenza impeccabile entro 3 ore, costi contenuti e flessibilità su tariffe e macchine, ci hanno fatto dire si senza pensarci – spiega Tonino Quattrone ai microfoni di CityNow. Ora anche Reggio Calabria godrà di servizi professionali al giusto costo. Il sogno mio e del mio socio è questo: portare il nostro Know-How e quanto visto nel resto del mondo nella nostra magnifica città, dove abbiamo deciso di abitare, creando occupazione, figure professionali di spicco, senza mai scordare il sociale ed i rapporti umani, a cui siamo visceralmente attaccati. Ci poniamo quindi come unico interlocutore per molteplici servizi. Sperando che nel tempo se ne possano aggiungere di altri”.

