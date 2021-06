'Ndrangheta, i nomi degli arrestati nell'operazione 'Spes contra spem'

Degli indagati, 10 sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 1 agli arresti domiciliari

Nella giornata odierna, nella Provincia di Reggio Calabria, Brescia e Monza-Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto di militari dei Comandi Provinciali competenti per territorio, dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori“ e dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Capo Dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria (Dott.ssa Tommasina Cotroneo), su richiesta del Procuratore Aggiunto Dr. Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Procuratore Dr.ssa Giulia Pantano, nei confronti di 11 persone (di cui 10 sottoposti alla custodia cautelare in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi anche da guerra, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostituzione di persona, truffa anche aggravati dal metodo e le finalità mafiose, avendo preso parte o comunque favorito la ‘ndrangheta nelle sue articolazioni territoriali operanti in Taurianova, denominate cosca ZAGARI-FAZZALARI-VIOLA-SPOSATO-TALLARIDA e cosca AVIGNONE, nelle loro attività di condizionamento e assoggettamento del territorio, delle persone e della locale vita imprenditoriale ed economica.

I nomi degli arrestati

I soggetti destinatari della misura cautelare, tutti originari di Taurianova, sono:

1. ALESSI Antonino, classe 1989;

2. AVATI Francesco, classe 1982;

3. AVIGNONE Domenico, classe 1975

4. CANNIZZARO Giuseppe detto Enzo, classe 1970;

5. CARIDI Annalisa, classe 1970;

6. DE RACO Giuseppe, classe 1964, sottoposto agli arresti domiciliari;

7. LAFACE Claudio, classe 1964;

8. LAFACE Giuseppe, classe 1986;

9. LEVA Rocco, classe 1975;

10. PEZZANO Marzio, classe 1970;

11. ZAGARI Pasquale, classe 1964.

Sono inoltre indagati in stato di libertà:

12. R.A., classe 1966;

13. R.A., classe 1971.

14. C.M., classe 1972;

15. R.G., classe 1980.