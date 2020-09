Reggio, si va delineando il Consiglio Comunale: i probabili eletti

Stabilire chi siederà o meno nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria non è roba da poco a questa tornata elettorale. Quelle del 2020 sono state davvero delle elezioni comunali "particolari", non solo per la pandemia in corso, per la proroga che ha fatto rimanere quasi un anno in più l'attuale consiglio in carica, ma anche per un'altra lunga serie di motivazioni.

Basta pensare alla campagna elettorale ad agosto, al ritardo del centrodestra nel presentare il candidato sindaco ed all'alto numero di aspiranti consiglieri. Ciliegina sulla torta delle elezioni del 20 e 21 settembre per Reggio Calabria è stata sicuramente la 'novità' del ballottaggio. Si, perchè per la città dello Stretto sarà la prima della sua storia politica.

Non sapendo chi sarà il vincitore si possono fare unicamente delle ipotesi sulle poltrone, nel frattempo, però, c'è già chi avendo collezionato un alto numero di voti sa già che, comunque andrà, il posto è ormai assicurato.

A causa del ritardo nello spoglio, i dati sui voti acquisiti dai singoli candidati consiglieri non sono ancora disponibili. Andando in giro per i seggi, però, è stato possibile farsi un'idea della situazione in città. Secondo fonti certe, infatti, ci sono già dei papabili per il Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

I NOMI

Federico Milia (1628 voti: 11,6%), Antonino Maiolino (1118 voti: 11,1%) e Antonino Caridi (1113 voti: 11,1%) di Forza Italia, Antonino Castorina (1415 voti: 10,8%), Giuseppe Marino (1030 voti: 10,4%), Rocco Albanese (1068 voti: 10,4%) e Giuseppe Sera (965 voti: 10,3%) del Partito Democratico, Demetrio Marino (1174 voti: 8,1%) e Massimo Ripepi (987 voti: 8,1%) di Fratelli d'Italia, Giuseppe De Biasi (702 voti: 4,9%) della Lega, Giovanni Muraca (1023 voti: 4,1%) de La Svolta, Armando Neri (1038 voti: 4,1%) di RESET, Mario Cardia (1215 voti: 5,7%) di S'Intesi, Paolo Brunetti (828 voti: 4,2%) di Italia Viva, Carmela Annunziata (371 voti: 4,2%) di La Strada, Filomena Iatì (550 voti: 3,4%) di Per Reggio Città Metropolitana, Nicola Antonio Malaspina (415 voti: 3,3%) di Reggio Attiva, Guido Rulli (775 voti: 3,8%) di Minicuci Sindaco, Saverio Anghelone (981 voti: 4,9%) di Cambiamo! Con Toti, Demetrio Delfino (827 voti: 4,5%) di Articolo Uno, Carmelo Versace (950 voti: 4,9%) di Innamorarsi di Reggio.

A questi si aggiungono, ufficialmente, i candidati sindaci Angela Marcianò e Saverio Pazzano. Al momento Klaus Davi non entra in consiglio comunale per non aver superato lo sbarramento del 3%.

*I dati verranno aggiornati a breve. Nonostante la chiusura dei seggi, dal sito del Ministero risultano i voti di 215 sezioni di 218.