Nomina Giannicola all’USR Calabria, le congratulazioni dell’assessore Micheli

L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, rivolge sentite e sincere congratulazioni a Loredana Giannicola per la nomina a direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria.

Un incarico strategico per il sistema scolastico regionale

Questo importante incarico rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il sistema dell’istruzione regionale, chiamato oggi ad affrontare sfide complesse e strategiche che richiedono competenze solide, capacità di coordinamento istituzionale e una visione attenta ai bisogni delle comunità scolastiche e dei territori.

La professionalità, l’esperienza maturata e il profondo senso delle istituzioni che contraddistinguono Giannicola costituiscono una garanzia per lo svolgimento efficace di un ruolo tanto delicato quanto centrale.

Scuola e territorio al centro dell’azione istituzionale

La scuola è il cuore della crescita civile e sociale della nostra Regione e sono certa che, attraverso un lavoro sinergico e costruttivo con la Regione, gli enti locali e le autonomie scolastiche, sarà possibile rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, promuovere l’innovazione educativa e sostenere con decisione il diritto allo studio degli studenti calabresi.

L’impegno della Regione Calabria

Formulo i migliori auguri di buon lavoro e confermo la disponibilità mia e della Regione Calabria a proseguire un dialogo costruttivo e una collaborazione leale e proficua, nell’interesse delle comunità scolastiche, degli studenti e dell’intero territorio calabrese”. Così l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli.