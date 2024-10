Non è estate senza Gigi D’Agostino. Il Capitano torna a Reggio Calabria

L’evento che tutti aspettano. Dopo ben 11 anni, Gigi D’Agostino torna a Reggio Calabria. ‘Il Capitano’ (ma sono tanti i soprannomi, il Re, il Maestro…) sbarcherà in riva allo Stretto sabato 18 agosto, per un serata che si preannuncia imperdibile e spettacolare.

Gigi Dag è senza dubbio uno dei dj italiani più amati dal grande pubblico, simbolo di un’epoca d’oro per la musica italiana, produttore di fama internazionale capace di influenzare il gusto musicale degli ultimi 20 anni e uomo capace di trascendere le mode e restare sulla cresta dell’onda per intere generazioni.

“L’amour toujours”, “Bla, bla, bla” e “La passion” sono soltanto alcuni dei titoli che hanno fatto esplodere il fenomeno “Gigi Dag” ben oltre i confini nazionali. La vera svolta nella sua produzione musicale fu la creazione del “Lento violento”, un genere praticamente unico di cui lui è il principale portabandiera.

Dopo tanti anni di gavetta, è maturato artisticamente a tal punto da curare ogni piccolo dettaglio del suo spettacolo, meticolosamente preparato a partire dai giochi di luce che accompagnano le vibrazioni della cassa.

Bruno Tripodi, Demetrio Abate e Gaetano Facciolo i promoter di un evento atteso da anni in riva allo Stretto e che vedrà la collaborazione di diversi gruppi organizzativi di Reggio Calabria e della provincia. Una notte di musica e divertimento: saranno diversi i dj reggini che si alterneranno dalle 20.30 sino a quando ‘Il Capitano’ non salirà in consolle.

L’evento, organizzato da Emme Park Srls di Palma Zavettieri con la collaborazione di Music Park, Indastrya Club e Gaetano Facciolo, si terrà presso l’Area Tempietto di Reggio Calabria.

TUTTE LE INFO:

SABATO 18 AGOSTO 2018

AREA LUNGOMARE TEMPIETTO – REGGIO CALABRIA

PROMO PER LE PRIME 1000 PREVENDITE (In esaurimento): 15 euro

• Prevendita Uomo/Donna 20€

• Botteghino Uomo/Donna 35€

I Ticket sono muniti di Simbolo anticontraffazione e timbro invisibile .

Acquistare solo dai canali ufficiali. Coloro che al controllo avranno un ticket contraffatto verrà denunciato

alle Autorità Competenti !!!

Per tutti coloro che arrivano da lontano è possibile acquistare i biglietti su http://www.mailticket.it/evento/17358 .

APERTURA ore 21.00

Per informazioni e prenotazione ticket:

Gaetano: +39 3349054952

Giorgia Abate 344 2232532

PER LA ZONA di ROCCELLA – SIDERNO – GIOIOSA -CAULONIA E VIBO VALENTIA

Domenico: +39 3383062911