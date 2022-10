Reggio, Michele Santoro presenta 'Non nel mio nome'

Un j’accuse che chiama in causa tutti, per ridare un senso alla parola «democrazia» ripartendo dalle domande giuste

Michele Santoro a Reggio Calabria per il suo nuovo libro. Si terrà venerdì 28 ottobre, alle ore 18.00 presso l’Aula Magna G. Marino dell’Accademia di Belle Arti, la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e conduttore televisivo, dal titolo "Non nel mio nome", pubblicato da Marsilio.

L’evento, alla presenza dello stesso autore, è presentato dal giornalista e scrittore Francesco Villari. Interverranno nel corso della presentazione l’assessore comunale al Welfare Demetrio Delfino e il medico-scrittore Santo Gioffrè.

Un pamphlet amaro e pungente, un grido di dolore, un potente atto d’accusa. Davanti alle tragedie collettive degli ultimi mesi Michele Santoro sente il bisogno di lanciare un grido d’allarme contro l’orrore che ci lascia ormai indifferenti. In questa sconvolgente e appassionata denuncia non fa sconti e sottopone a una feroce critica tutte le grandi contraddizioni che ci hanno condotto sull’orlo del baratro. Un j’accuse che chiama in causa tutti, per ridare un senso alla parola «democrazia» ripartendo dalle domande giuste.

L’evento in programma presso presso l’Aula Magna G .Marino dell’Accademia di Belle Arti è organizzato da Capitolo 24, Circolo ‘Reggio Sud’ e Cartoline Club, in collaborazione con libreria Ave e Rubik.