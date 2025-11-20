Reggio, ‘Non una di meno’ scende in piazza contro la violenza di genere

Non Una di Meno Reggio Calabria invita la cittadinanza a partecipare al presidio del 22 novembre 2025, alle ore 17:30 in Piazza Italia, in vista del 25 Novembre: giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne e di genere.

Anche quest’anno scendiamo in piazza con rabbia, determinazione e sorellanza, consapevoli che la violenza non è un’emergenza straordinaria: è una condizione strutturale che attraversa le nostre case, le strade, i luoghi di lavoro, le scuole e le relazioni affettive. È un sistema che si alimenta del controllo, della paura e del silenzio, e che troppo spesso si manifesta attraverso segnali quotidiani che vengono normalizzati o minimizzati.

Vogliamo, perciò, portare al centro del presidio proprio questi segnali, le cosiddette “red flag” : frasi, gesti e atteggiamenti che molte donne e soggettività altre, sentono ogni giorno e che rappresentano l’inizio o la conferma di dinamiche violente. Non sono “romanticherie”, non sono “eccessi di gelosia”: sono allarmi da riconoscere, denunciare e combattere.

Durante il presidio leggeremo e affiggeremo alcune di queste frasi, che troppe volte vengono pronunciate per legittimare controllo, isolamento, svalutazione e dominio.

Riconoscere i segnali precoci di violenza

Questi comportamenti non sono “cose da coppia”, “ragazzate” o situazioni da giustificare e minimizzare. Sono segnali precoci di violenza, e riconoscerli può significare salvarsi la vita.

NUDM RC invita, dunque, la cittadinanza a partecipare e a contribuire alla raccolta di “red flag” : frasi, situazioni o comportamenti che la comunità riconosce come segnali di pericolo nelle relazioni. Durante il presidio sarà possibile scrivere e affiggerli su un pannello che metteremo a disposizione di tutt* coloro che vorranno contribuire a smantellare una narrazione di violenza ch’è strutturale e sempre più pregnante. Le frasi raccolte saranno utilizzate per campagne di sensibilizzazione sul territorio.

Abbiamo visto dai numeri forniti e monitorati dal nostro Osservatorio su femminicidi, lesbicidi e trans*cidi, che la deriva securitaria scelta da questo governo per combattere la violenza di genere, non ha prodotto alcun effetto. Dall’inizio dell’anno ai primi di novembre, abbiamo avuto:

78 femminicidi , in 12 casi c’erano state, nei mesi precedenti, denunce o segnalazioni per violenze, stalking e persecuzione;

, in 12 casi c’erano state, nei mesi precedenti, denunce o segnalazioni per violenze, stalking e persecuzione; 2 suicidi indotti di due ragazzi trans;

di due ragazzi trans; 3 suicidi indotti di donne;

di donne; 1 suicidio indotto di una persona non binaria;

di una persona non binaria; 55 i casi di figl* minori rimasti orfani di femminicidio;

rimasti orfani di femminicidio; 67 i tentati femminicidi.

I dati che potrete trovare sul sito https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net insieme ad altre utili informazioni.

Le rivendicazioni del presidio di NUDM Reggio Calabria

Ma continuano a negarci l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole in nome di un’inesistente teoria gender perché è più semplice pulirsi le coscienze con il “buttiamo la chiave” anziché “investiamo nella prevenzione”.

Non Una di Meno Reggio Calabria scende in piazza per: