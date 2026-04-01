Sottosegretari, Campana: ‘Occhiuto moltiplica le poltrone mentre la Calabria affonda’

“Assistiamo all’ennesima scelta sbagliata di una Giunta regionale che sembra aver perso completamente il contatto con la realtà . L’istituzione dei sottosegretari in Calabria rappresenta uno schiaffo ai cittadini, un atto che considero non solo inutile, ma profondamente inopportuno . Mentre la nostra regione è gravata da problemi enormi e strutturali, si decide di aumentare le poltrone. È questo il segnale che si vuole dare? Davvero si pensa che la priorità dei calabresi sia moltiplicare incarichi e posizioni, invece di affrontare con serietà le emergenze quotidiane?”

È quanto si chiede Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS.

“La sanità – sottolinea – continua a essere in condizioni drammatiche, con ospedali in difficoltà, carenza di personale e servizi insufficienti. Le infrastrutture restano arretrate, con collegamenti inadeguati che isolano interi territori. Il welfare è fragile e incapace di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli. E davanti a tutto questo, la risposta del presidente Occhiuto qual è? Allargare la macchina politica. Questa scelta dimostra una visione distorta delle priorità. In un momento storico in cui servirebbero sobrietà, efficienza e coraggio amministrativo, si opta invece per una logica che appare più attenta agli equilibri interni che all’interesse collettivo. Ritengo grave – dichiara ancora Giuseppe Campana – che si continui a utilizzare le istituzioni come strumenti di compensazione politica, anziché come leve per risolvere problemi concreti. I calabresi meritano rispetto, meritano risposte, meritano una classe dirigente che lavori per migliorare davvero la loro qualità della vita”.