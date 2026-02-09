Reggio, la denuncia del Comitato 10 Febbraio: ‘Distrutta la targa dedicata a Norma Cossetto’
"Un gesto vile e deliberato, compiuto ancora una volta nell’indifferenza istituzionale" la nota
09 Febbraio 2026 - 08:10 | Comunicato Stampa
A meno di 24 ore dalla commemorazione del Giorno del Ricordo, dobbiamo denunciare con amarezza e fermezza la nuova distruzione della targa dedicata a Norma Cossetto.
Si tratta di un gesto vile e deliberato, compiuto ancora una volta nell’indifferenza istituzionale. La targa, collocata in una posizione già di per sé nascosta e marginale è stata nuovamente presa di mira, quasi a voler cancellare non solo la memoria di Norma Cossetto, ma il significato stesso di questa ricorrenza.
Gravissimo è il silenzio delle istituzioni: nonostante la precedente profanazione e la successiva sostituzione della targa, non c’è stata alcuna presa di posizione pubblica chiara e netta di condanna per quanto accaduto. Cambiare materialmente una targa non basta, se non si accompagna a una ferma assunzione di responsabilità politica e morale contro chi commette questi atti.
Ribadiamo che la manifestazione si terrà comunque, come previsto e senza arretramenti. La memoria non si piega ai vandali.
Nel frattempo, stiamo già attivandoci in prima persona per provvedere a una nuova targa, perché il ricordo di Norma Cossetto e delle vittime delle foibe non può essere lasciato alla mercé di chi odia la storia e l’identità nazionale.
La memoria è un dovere. Non ci faremo intimidire.
Comitato 10 Febbraio