Sicurezza, Straface e Graziano in visita al reparto territoriale dei Carabinieri

Di seguito il comunicato stampa dei consiglieri regionali Pasqualina Straface e Giuseppe Graziano.

Nella mattinata di oggi i Consiglieri regionali Pasqualina Straface e Giuseppe Graziano hanno fatto visita al Tenente Colonnello dei Carabinieri Marco Filippi cui hanno ribadito la massima disponibilità a farsi portavoce di qualsiasi istanza nelle istituzioni.

È stato un incontro cordiale e proficuo per portare vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine che operano incessantemente sul territorio e per affermare con forza che lo Stato c’è e mette in campo tutte le sue risorse per tutelare i cittadini e difendere la legalità.

Durante l’incontro si è parlato di quanto si stia mettendo in campo in una città vasta e complessa come Corigliano-Rossano e delle difficoltà che alcune volte si riscontrano, ed è stato annunciato un aumento di sei unità nell’organico dei Carabinieri che entro fine anno permetterà di avere alcune pattuglie in più sul territorio.

Avendo avuto rassicurazioni in tal senso i consiglieri Straface e Graziano chiedono al Sindaco di Corigliano-Rossano di attivarsi affinché i Vigili Urbani affianchino le Forze dell’ordine nei servizi in ambito cittadino, in particolar modo per quanto riguarda gli incidenti stradali, pattugliando anche nelle ore notturne, e che sia ripristinato e potenziato il servizio di videosorveglianza, in particolar modo nei centri storici, in modo da agevolare il lavoro di indagine e garantire maggiore sicurezza alla popolazione.