‘Note di Speranza’ – Presentato il concerto Jazz per sostenere i familiari di Maria Antonietta Rositani

Si è svolta presso l’Aula Commissioni “Antonio Acri”, la conferenza stampa di presentazione del concerto che si terrà il 28 giugno p.v. alle ore 19:30 presso l’Agorà del Consiglio Regionale della Calabria. Tutta la cittadinanza è invitata per stare vicino ancora una volta alla famiglia di Maria Antonietta Rositani, che seppure uscita dal pericolo di vita, ha ancora bisogno di affetto ed anche di un supporto economico. Presenti, la commissaria Irene Calabrò e l’assessore al welfare della città di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera.

I promotori di questo ammirevole evento sono stati intervistati da CityNow:

Cinzia Nava (Presidente della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e le pari opportunità fra uomo e donna)

“Presentiamo l’evento del 28 giugno, promosso da Inner Wheel con lo scopo di raccogliere dei fondi per permettere ai familiari della Rositani di andare a trovare la propria cara che si trova fuori Reggio Calabria. Il concerto sarà Jazz ed è il primo degli eventi destinato ai centri anti-violenza, prevediamo di farne almeno due l’anno. I musicisti sono del Conservatorio “Francesco Cilea”, protagonista sarà anche la Fidapa”.

Nicola Irto (Presidente del Consiglio Regionale della Calabria)

“Si è avviata “una gara” di solidarietà, sulla vicenda Rositani che a marzo ha scosso l’intera popolazione reggina. Insieme ai club service abbiamo organizzato tale iniziativa per una nuova cultura contro le barbarie e le violenze di genere. E’ un segnale importante per l’intero territorio. Tante sono le attività in questo senso che stiamo portando avanti come Consiglio Regionale“.